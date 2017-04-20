موريتانيا: قرعة الحج تسفر عن 1740 حاجا



أسفرت قرعة حجاج موريتانيا للموسم 1438 الهجري، عن فرز أسماء 1740حاجا تم اختيارهم من جميع الولايات بنسبة تتناسب مع عدد المسجلين فيها.



القرعة جاءت بعد سحب عشوائي أشرف عليه وزير الشؤون الإسلامية و التعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود بحضور مدير الحج و العمرة بث ليلة البارحة على القناة الرسمية.



ولد أهل داوود أشاد بما قال إنها نتائج تحققت خلال موسم الحج المنصرم و "شملت كافة إجراءات تنظيم عملية الحج وخاصة ما يتعلق ببعثة الحج حيث لم تسجل أي ملاحظة على عملها.



وأوضح الوزير أن هذه القرعة تأتي بعد اكتمال تسجيل المترشحين للحج في مكاتب الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في كافة عواصم الولايات ومقاطعات نواكشوط، البالغ عددهم هذا العام 5000 يتنافسون على 1740 مقعدا.

