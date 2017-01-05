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الخميس 5 يناير - 14:54
Sahara Media Agency : موريتانيا: ميزانية وزارة الإسكان أمام مجلس الشيوخ https://t.co/H1Si3hniP5
الخميس 5 يناير - 14:54
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موريتانيا: قرعة لتحويل الأطباء المكتتبين (لائحة)


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 5 يناير 2017 - 13:45



موريتانيا: قرعة لتحويل الأطباء المكتتبين (لائحة)
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حولت وزارة الصحة الموريتانية أمس الأربعاء عشرات الأطباء المتخرجين حديثاً إلى مراكز صحية ومستشفيات داخل البلاد، وذلك بعد اكتتابهم في الوظيفة العمومية.
 
وبحسب ما توصلت به "صحراء ميديا" فإن عدد الأطباء المحولين إلى الداخل وصل إلى 43 طبيباً، فيما تم توجيه 6 طبيبات إلى مستشفيات العاصمة نواكشوط.
 
وفيما يلي تجدون لائحة الأطباء المحولين والجهة التي تم تحويلهم إليها:
 
زكريا إسحاق شيبة (نجاكو)
محمد عبد الله المختار (النعمة)
المختار سيدي عالي (صنكرافه)
محمد الحسن الحاج (باركيول)
سيدي أحبيب محمد لحبيب (مكطع لحجار)
عبد الرحمن محمود امبارك شي (أشرم)
محمد الأمجد محمد محمود نافع (الطينطان)
يحيى الدهال بوك (مال)
عبد السلام محمد محمود عبد السلام (ولاته)
حبيب الشيخ الولي أحمد محمود (انبيكت لحواش)
محمدن محمد محمود اباه (اطويل)
محمد غالي معروف الأمين (وادان)
بتار محمد سيدي محمد غلام (هامد)
الشافقي محمد سلام الدهاه (وامبو)
أواه سيد المختار عبد الله (كَرو)
باب عينين عبد الرحمن كاتي (ألاك)
الشيخ لحبيب سيد عالي (شوم)
صدام أحمد سالم بوك (جول)
تيرنو المختار كَلي (أكجوجت)
علي محمد الأمين يحظيه (روصو)
محمد محمود المختار السالم دداه (اركيز)
ممادو بايدي لو (سيلبابي)
محمد محمد الأمين الدد (بوكي)
عبد الله محمد باب محمدن (انتيكان)
الجيلاني عبد الباقي عبد الغفور (القدية)
محمد سالم المختار السالم اذويب (سيلبابي)
البنان سيدي محمد علوي (لعويسي)
سليمان سلي كمرا كمرا (تجكجه)
محمد الأمين بوه عمر (كنكوصة)
أحمد محمود بوه حماد (جدر المحكن)
محمد الأمين محمد فال اعبيدي (النعمة)
محمد الأمين بوي أحمد فال اشريف (بولنوار)
سيد إبراهيم أحمد معلوم سيد إبراهيم (برينه)
المختار محمد عبد الله محمد (لكَران)
سعدن الطالب عبد الله (كيفه)
محمد محمود موسى صالح (كَوري)
أحمد محمود الزين المصطفى (اعوينات الزبل)
محمد عبد الرحمن محمد الحسن أحمد ابتي (ادويراره)
محمد يحيى الشيخان (عرفات)
محمد الأمين محمدو يحيى خيري (لكصيبه)
عبد الجليل الشيخ زيني (الرشيد)
أحمد أحمد محمود خيري (انبيكه)
امربيه محمد دلال (ترمسه)
 
 


الكلمات المفتاحية : أطباء, صحة, مسابقة


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