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موريتانيا: قرى على طريق روصو تشكو العطش


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 20 سبتمبر 2016 - 14:37



موريتانيا: قرى على طريق روصو تشكو العطش
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اشتكت عدة قرى واقعة على الطريق الرابط بين العاصمة نواكشوط ومدينة روصو جنوبي موريتانيا، من العطش بعد تعطل بئر ارتوازية كانت في قرية "لبيرد" تمد عدة تجمعات قروية بالماء الصالح للشرب، وفق ما أكدته مصادر محلية.
 
وقالت هذه المصادر في اتصال هاتفي مع "صحراء ميديا" إن "سكان هذه القرى يعانون من العطش منذ أسبوع، بعد أن تعطلت البئر الارتوازية في القرية".
 
ونقلت نفس المصادر أن البئر التي تحطمت في "لبيرد" كانت تمد بالماء الصالح للشرب عدة تجمعات قروية أخرى، من ضمنها "امبلل" و"اجيه"، مما أدى إلى عطش سكان القرى الثلاثة منذ توقف البئر عن العمل.
 
وأضافت المصادر المحلية أن "السكان يطالبون السلطات المعنية بالتدخل من أجل الحيلولة دون وقوع كارثة في المنطقة"، وفق تعبيرها.


الكلمات المفتاحية : روصو, عطش, قرى


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