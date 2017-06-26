موريتانيا: قرية النمجاط تحتفى بمئوية الشيخ سعد بوه



بدأ مريدو الطريقة القادرية في النمجاط وغرب افريقيا ليل الأحد / الإثنين ندوة بمناسبة مرور مائة عام على وفاة الولي الصالح الشيخ سعدبوه.



وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي أشاد في كلمة بالمناسبة بأهمية تنظيم هذه الندوة حول هذا الولي الصالح الذي تجاوز اشعاعه المعرفي حدود البلاد لتتفاعل الشعوب وتتاخى وتتقارب.



خليفة الطريقة القادرية في النمجاط وغرب افريقيا الشيخ اياه ولد الشيخ الطالب بوي أثنى على غزارة علم الشيخ وما عرف عنه من زهد واستقامة وأخلاق رفيعة وتواضع.



ونوه بتاريخ الطريقة القادرية و دورها في نشر الاسلام الوسطي المعتدل وترسيخ القيم الاسلامية بين ضفتي نهر السنغال.



وشهد الحفل إلقاء قصائد للشيخ سعدبوه واستعراض مزاياه، ومؤلفاته ووصاياه، إضافة الى الحديث عن الجهود في مجال النهوض بفكر التصوف لماله من دور في ترسيخ نهج الوسطية ومحاربة الغلو.



و حضر انطلاق الندوة والي ولاية اترارزة صايدو حسن صال، والسلطات الادارية والامنية بالولاية بالاضافة الى المئات من اتباع ومريدي الشيخ سعدبوه القادمين من مختلف بلدان غرب افريقيا .



وتجدر الاشارة الى ان والي اترارزة قد قام بزيارة لزاوية الشيخ المستعين في قرية نوولكي حيث تابع عرضا قدمه الشيخ محنض ولد الشيخ المستعين.

