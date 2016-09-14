موريتانيا قلقة حيال قانون أمريكي ضد رعاة الإرهاب



أعربت موريتانيا عن قلقها البالغ من تداعيات مصادقة مجلس النواب الأمريكي على تشريع أطلق عليه اسم قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب".



وجاء في بيان وزعته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، أن موريتانيا قلقة من "التداعيات التي قد تترتب على مصادقة مجلس النواب الأمريكي على قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب)".



وقالت الوزارة في بيانها إن القانون يتعارض بشكل واضح مع "القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول"، وفق نص البيان.



وأشار البيان إلى أن موريتانيا التي عانت من ظواهر الإرهاب والتطرف العنيف، وظلت حازمة في التعامل معها، "تذكر بضرورة احترام أي تشريع في هذا الشأن لمقتضيات القانون الدولي، وبصفة خاصة مبدأ الحصانة القضائية للدول".



وعبرت موريتانيا عن "خشيتها من تأويل هذا القانون، بحيث تتم المساواة في المسؤولية عن ارتكاب أعمال إرهابية بين الدول ورعاياها، ومحاولة تطبيق قوانين محلية خارج نطاقها، لأن ذلك سيشكل سابقة تناقض مبدأ السيادة".



وكانت دول ومنظمات إسلامية قد رفضت القرار وعبرت عن قلقها حياله، فيما يتوقع أن يتم رفضه من طرف البيت الأبيض.

