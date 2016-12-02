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موريتانيا: كلية للدفاع العسكري بتمويل إماراتي


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 2 ديسمبر 2016 - 17:12



موريتانيا: كلية للدفاع العسكري بتمويل إماراتي
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دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الجمعة بنواكشوط كلية للدفاع، تحمل اسم ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد.
 
وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت في اجتماعها الخميس قبل الماضي على مرسوم يقضي بإنشاء هذه الكلية، بوصفها "هيئة للتعليم العالي العسكري تسمى كلية الدفاع محمد بن زايد".
 
وتتمثل مهام الكلية وفقا للقائمين عليها، في تكوين وتحضير الضباط السامين من القوات المسلحة لدول مجموعة ال 5 في الساحل لشغل وظائف قيادية عليا، عبر تنمية الروح المعنوية والكفاءة في استعمال مختلف الأسلحة والقدرة على تطبيق مبادئ القيادة والتسيير في المجال العملياتي.
 
وتضم الكلية إقامات للضباط ومقرا للقيادة ومطاعم متعددة الخدمات، علاوة على جميع المنشآت الضرورية ومسجدا ومدرجا للرياضة والمرافق.
 
وشيدت الكلية على مساحة قدرها 34 ألف متر مربع وبتكلفة مالية بلغت ثمانية ملايين وثمانمائة وثلاثة وسبعين الف دولار أمريكي مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وبتنفيذ كامل من الهندسة العسكرية.
 


الكلمات المفتاحية : الجيش, الدفاع, كلية


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