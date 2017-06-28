موريتانيا: لا تحقيق في تمويل أنشطة نجل الرئيس





احتج عضو مجلس الشيوخ الموريتاني عن مقاطعة امبود يوسف سيلا، على عدم برمجة المقترح الذي تقدم به لتشكيل لجنة للتحقيق في مصادر تمويل هيئة الرحمة، التي يديرها نجل الرئيس الموريتاني في جلسات مجلس الشيوخ.





وقال سيلا في بيان له، إن مؤتمر الرؤساء أجاز مقترحه بتشكيل اللجنة، في اجتماعه فاتح شهر يونيو،مستغربا عدم برمجته.





وطالب من رئيس المجلس مراجعة موقفه بعدم برمجة المقترح، "حتي لا يجبره على اللجوء للآليات المتاحة لتشكيل مثل هذه اللجنة" حسب تعبيره.





وبعث يوسف سيلا برسالة اليوم الخميس إلى رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج،قال فيها إنه "يتفهم العلاقة التي تربط رئيس المجلس برئيس الجمهورية، لكنه يرفض توظيفها وإقحامها في عمل المجلس".





ودعا عضو مجلس الشيوخ في رسالته ، رئيس المجلس بإعادة النظر في موقفه من تشكيل اللجنة.





وكان أعضاء مجلس الشيوخ، قد تداولوا، بداية الشهر الجاري ، مقترحاً بخصوص تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في مصادر تمويل "هيئة الرحمة" التي يديرها نجل الرئيس الموريتاني.



وقدم المقترح من طرف شيوخ مقاطعة امبود يوسف سيلا، وذلك خلال انعقاد مؤتمر الرؤساء بمجلس الشيوخ حينها، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني آوا الشيخ سيديا تانديا.

