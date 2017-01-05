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موريتانيا لا تستبعد مشاركة العرب في مؤتمر "أستانة"


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 5 يناير 2017 - 11:02



موريتانيا لا تستبعد مشاركة العرب في مؤتمر "أستانة"
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قال سفير موريتانيا في مصر، ومندوبها بالجامعة العربية ودادي ولد سيدي هيبة، إن "من المتوقع أن تشارك دول عربية إلى جانب الأمم المتحدة، في المباحثات المنتظرة خلال مؤتمر "استانة"، المزمع تنظيمه خلال الفترة المقبلة حول الوضع في سوريا.
 
وأوضح ولد سيدي هيبة في تصريحات صحفية بالقاهرة أن "مؤتمر أستانة حتى الآن، يتكون من الأطراف الثلاثة المشاركة فقط، وهي روسيا وتركيا وإيران، بمباركة الأمم المتحدة".
 
.وأشار المندوب إلى أنه لم يتم بعد اختيار أية دولة عربية، للمشاركة في المؤتمر، لكن المشاركة العربية في المؤتمر تبقي مطروحة.
 
وأضاف السفير الموريتاني أن العرض الذي تمت مناقشته بين الدول الجامعة العربية، لم يتطرق إلى أية تفاصيل دقيقة، تتعلق بالأطراف التي ستشارك في مؤتمر أستانة، مشيرا إلى أن العرض ناقش التطورات على الساحة السورية في الفترة الأخيرة.
 


الكلمات المفتاحية : أستانة, الجامعة العربية, سوريا, مؤتمر


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