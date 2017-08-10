موريتانيا: لجنة أزمة الشيوخ تدخل في اجتماع مستمر



أعلنت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ الموريتاني، الغرفة العليا في البرلمان، أنها قد دخلت في اجتماع مستمر حتى تعلن السلطات عن مكان احتجاز عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، المختفي منذ عدة أيام بعد اقتياده من طرف رجال أمن.



وقالت اللجنة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إنها قررت "البقاء في حالة انعقاد مستمر"، وأكدت أن اجتماعها سيستمر حتى تعلن السلطات عن نتائج التحقيق في مكان احتجاز ولد غده.



وكانت اللجنة قد دعت السلطات إلى فتح تحقيق في ملابسات اعتقال عضو مجلس الشيوخ، والكشف عن مكان احتجازه.



وجاء التصريح الصحفي في أعقاب اجتماع عقدته اللجنة اليوم قالت إن الهدف منه "تدارس عملية اختطاف الشيخ محمد ولد غدة من منزله مساء الخميس 10/08/2017 من قبل أشخاص في زي مدني حسب ذويه".



وقالت اللجنة: "نهيب بوزير الداخلية بالقيام بكل ما يلزم من أجل العثور على الشيخ المختطف ومعرفة ملابسات اختطافه والجهة التي قامت بذلك وإعادته إلى ذويه".

