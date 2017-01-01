موريتانيا: لجنة الأهلة تعلن موعد عيد الأضحى المبارك



أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا، اليوم الخميس، أن عيد الأضحى المبارك سيوافق يوم الجمعة فاتح شهر سبتمبر المقبل.



وقالت اللجنة في بيان لها "إنه بعد التحري اللازم، توصلت اللجنة بما يفيد رؤية هلال ذي الحجة مساء ال 29 ذي القعدة 1438 للهجرة الموافق 22 من أغسطس 2017 أي ليلة الأربعاء".



وأضافت لجنة الأهلة في بيانها "أنه بناء على ذلك فإن فاتح ذي الحجة للعام 1438 هجرية هو يوم الأربعاء الموافق 23/ 08/ 2017".



وجاء في البيان أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام يوم الجمعة الموافق 01 سبتمبر 2017 على تمام الساعة التاسعة صباحا بجامع بن عباس.

