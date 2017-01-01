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موريتانيا: لجنة الانتخابات تعيد طواقمها السابقة


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 16 ماي 2017 - 09:42



موريتانيا: لجنة الانتخابات تعيد طواقمها السابقة
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استعادت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، جميع طواقمها الفنية والإدارية للإشراف على الاستفتاء الشعبي المقبل، والذي سينظم منتصف شهر يوليو المقبل.
 
وسبق أن تولت هذه الطواقم الفنية والإدارية الإشراف على آخر عمليتي اقتراع في موريتانيا، الانتخابات التشريعية والمحلية عام 2013، والانتخابات الرئاسية عام 2014.
 
وقالت مصادر "صحراء ميديا" إن اللجنة استعادت هذه الطواقم بالتزامن مع الشروع في إحصاء تكميلي ذي طابع انتخابي ينطلق يوم الخميس المقبل.
 
وكانت بعض المصادر قد شككت في جاهزية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ولكن الأخيرة أعلنت أنها على استعداد تام لتنظيم الإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي بعد غد الخميس.
 


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, الدستور, انتخابات
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