موريتانيا تفوز بمنصب أممي لمناهضة التعذيب

تعيين عضو في السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية

الأمطار تهدم البيوت ببير أم اكرين وتقطع الإتصال

مكافحة الإرهاب تتصدر مباحثات أمريكية ـ موريتانية بواشنطن

تونس: الإفراج عن أمريكيين اعتقلا بشبهة الإرهاب

قوى التقدم يحذر من أوضاع "سيئة" تعيشها لعصابة

كيف تضيف خدمة مكالمات الفيديو فى الواتساب

تمويل يابانى لمكافحة الحمى النزيفية فى موريتانيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل

بأي ذنب تم اغتيال الشيخ

عبد الله الشريف
بأي ذنب تم اغتيال الشيخ
ليس غريبا ان يسقط قائد عسكري في وسط معركة، والأمر الطبيعي هو أن يقبض الله روح عبده بسبب أو دون سبب
Sahara Media Agency : تعيين عضو في السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية https://t.co/J4ufqP1ssD
الخميس 27 أكتوبر - 18:53
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا تفوز بمنصب أممي لمناهضة التعذيب https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-تفوز-بمنصب-أممي-لمناهضة-ال… https://t.co/IGM5DEugVb
الخميس 27 أكتوبر - 18:13
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: لجنة الشيوخ "منزعجة" من الحزب الحاكم


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 27 أكتوبر 2016 - 17:17



موريتانيا: لجنة الشيوخ "منزعجة" من الحزب الحاكم
مواضيع ذات صلة

أفادت مصادر من داخل مجلس الشيوخ الموريتاني لـ"صحراء ميديا" أن اللجنة التي شكلها أعضاء المجلس بعد الحديث عن تعديلات دستورية، "منزعجة" من الرواية التي أوردها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بخصوص اجتماع رئيس الحزب سيدي محمد ولد محم مع أعضاء مجلس الشيوخ من الأغلبية الحاكمة.
 
وقالت هذه المصادر القريبة جداً من اللجنة، إن الاجتماع الذي ضمها برئيس الحزب الحاكم "لم يكن اجتماعاً جدياً"، مشيرة إلى أن ما نشره الحزب الحاكم لم يكن يعكس مجريات الاجتماع "ولا يمثل شيوخ الحزب الرافضين لاستفتاء شعبي لا يمر عبر البرلمان بغرفتيه، وفق ما ينص على ذلك القانون والدستور".
 
وأضافت نفس المصادر أن الحديث الذي نقله الحزب عبر موقعه الإلكتروني "كان كلام أحد أعضاء مجلس الشيوخ القريبين من رئيس الحزب، ولا يعكس بقية الآراء"، وفق تعبير المصادر.
 
وأوضحت أن الاجتماع "عندما دخل في النقاش الجدي، قرر رئيس الحزب الحاكم تعليقه للصلاة، ولم يستأنف"، وقالت إن أعضاء اللجنة الذين تحدثوا طرحوا الالتزام بالمادة 99 من الدستور الموريتاني والتي تنص على مرور أي استفتاء شعبي لتعديل الدستور بغرفتي البرلمان.
 
وقالت هذه المصادر إن رئيس الحزب الحاكم أكد في رده على الشيوخ أن النظام لم يتخذ حتى الآن أي قرار بخصوص تنظيم الاستفتاء "بحسب علمه"، على حد تعبيره.
 
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع كان عاصفاً بين الطرفين، على العكس من الاجتماع الذي ضم رئيس الحزب الحاكم بأعضاء الجمعية الوطنية المنتمين للحزب.
 
وانتقد أحد الشيوخ المتدخلين خلال الاجتماع مجريات الحوار الوطني الشامل، وقال إنه "كان يجب أن يكون حواراً شاملاً وبمشاركة جميع أطياف المعارضة، حتى ينتهي بحل للأزمة القائمة".
 
وشدد الشيوخ في الاجتماع على ضرورة التمسك بتطبيق القانون والدستور، وأعلنت المصادر في حديثها مع "صحراء ميديا" أن الشيوخ دخلوا في لسلسة اجتماعات متواصلة من أجل تقييم مخرجات الحوار واللقاء الذي جمعهم برئيس الحزب الحاكم.

وكانت اللجنة قد قالت إن أي تعديل دستوري يخرج على المبادئ الدستورية يشكل "خطراً على استقرار وأمن ووحدة البلاد".
 


الكلمات المفتاحية : الحزب الحاكم, الدستور, الشيوخ


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة