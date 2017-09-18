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موريتانيا: لقاء بين بعثة من البنك الدولي ووزيرالبيئة


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 18 سبتمبر 2017 - 17:33



موريتانيا: لقاء بين بعثة من البنك الدولي ووزيرالبيئة
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أجرت بعثة من البنك الدولي برئاسة ممثله المقيم في موريتانيا لوران مالات، اليوم الاثنين لقاء مع وزير البيئة والتنمية المستديمة الموريتاني آميدي كمرا.
 
وناقش الطرفان خلال اللقاء التقييم التمهيدي للمشروع الوطني للاستثمار المعد تحت عنوان "تأقلم المناطق الشاطئية في إفريقيا الغربية".
 
وناقش اللقاء الذي جرى في مكتب وزير البيئة الموريتاني بنواكشوط تحضير الورشة الجهوية للتقييم التمهيدي للمشروع التي ستلتئم في الفترة ما بين 25 و29 من الشهر الجاري في نواكشوط بمشاركة سة دول أعضاء "موريتانيا، السينغال، التوغو، البنين، وكوت ديفوار، وساوتومي".
 
وستعكف ورشة المشروع الوطني للاستثمار بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) على البحث عن "إطار تشاوري حول أنشطة المكونة الجهوية للمشروع، والتأكد من إمكانية تنفيذ أنشطتها على مستوى كل دولة، والتأكد من انخراط كل دولة فيما يتعلق بنتائج المكونة ونظام المتابعة والتقييم".


الكلمات المفتاحية : البنك الدولي, بيئة, وزير
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