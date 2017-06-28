موريتانيا: لقاء وزيرة الخارجية المنتدبة بدبلوماسي مغربي





استقبلت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، خديجة أمبارك فال، اليوم الاربعاء القائم بالأعمال في السفارة المغربية بنواكشوط الحسن بنموساتي.





جري اللقاء في مكتب الوزيرة المنتدبة في نواكشوط، وبحضور المستشار بالوزارة أحمد بمب ولد سيدي.





ويأتي اللقاء بعد أيام من تعيين العاهل المغربي محمد السادس لحميد شبار كسفير جديد للمملكة في نواكشوط خلفا للسفير السابق عبد الرحمن بنعمر، الذي كان يلقب بعميد السلك الدبلوماسي في موريتانيا، وتوفي وهو يشغل هذا المنصب.