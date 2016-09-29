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موريتانيا: لم نسجل حالة وفاة في صفوف حجاجنا


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 29 سبتمبر 2016 - 09:36



موريتانيا: لم نسجل حالة وفاة في صفوف حجاجنا
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قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود، أمس الأربعاء، إنه لم تسجل هذا العام أي حالة وفاة في عموم الحجاج الموريتانيين ولا حالة فقدان كذلك، مؤكداً نجاح قطاعه هذا الموسم.
 
وأضاف الوزير في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)، أن هذا الموسم تميز بالنجاح الباهر، مشيراً إلى أن حجاج موريتانيا كانوا محل تقدير وتكريم من طرف سلطات المملكة العربية السعودية.
 
وأشار إلى أنهم في قطاع الشؤون الإسلامية يسعون كل عام إلى إنجاح موسم الحج، طبقا لتوجيهات الحكومة التي صدرت بهذا الخصوص، وفق تعبيره.
 
وعاد أمس الأربعاء إلى نواكشوط الفوج الرابع والأخير من الحجاج الموريتانيين والمكون من 500 حاج قادما من الأراضي المقدسة بعد أدائه فريضة الحج لموسم 1437 هجرية.
 


الكلمات المفتاحية : حج, ولد أهل داوود


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