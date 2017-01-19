موريتانيا: مؤتمر برلماني لتعديل الدستور



أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الوزير محمد الأمين ولد الشيخ، اليوم الخميس، أن الحكومة ستدعو لمؤتمر برلماني من أجل تمرير التعديلات الدستورية التي أقرها الحوار الوطني الأخير.



وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحفي للحكومة، إن "المؤتمر البرلماني سينعقد قريبا"، مؤكداً أن "جميع الأطراف ستتداعى إليه"، في إشارة إلى الأحزاب الممثلة في البرلمان.



وأوضح ولد الشيخ أن "رؤية الحكومة في المؤتمر البرلماني تقوم على أن المصلحة تقتضي ألا تهدر الكثير من الأموال في طريق يمكن أن تحسم بطريقة دستورية بامتياز".



وأشار إلى ضرورة الاستغناء عن الاستفتاء الشعبي لتمرير التعديلات الدستورية، مؤكداً أنه "لا حاجة لإرهاق الفاعلين والساحة الداخلية" بهذا الاستفتاء.



وكان الحوار الوطني الذي أقيم شهر أكتوبر الماضي قد اقترح تعديلات دستورية ودعا لتمريرها عبر استفتاء شعبي، وهو ما أكده الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في خطابه الختامي للحوار.

