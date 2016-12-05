موريتانيا: مؤتمر دولي حول دور التعليم في حفظ الموارد البحرية



بدأت اليوم الاثنين في مدينة نواذيبو أعمال مؤتمر دولي حول دور التعليم في حفظ واستدامة الموارد البحرية في غرب افريقيا المنظمة من طرف الأكاديمية البحرية وبرعاية وزارة الصيد والاقتصاد البحري، بمشاركة عشر وفود من ثلاث قارات.



المؤتمر الذي يدوم ثلاثة أيام سيناقش المقاربات التربوية الجديدة لأساليب التدريس ونمط التعليم الرامية إلى توفيرالمعارف والقدرات المعينة على مزاولة المهن، بالإضافة إلى حفظ وحماية التنوع البيولوجي البحري والساحلي في منطقة الشمال الافريقي.



وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه خلال اشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر إن هذه التظاهرة ذات الطابع العلمي والفني، تدخل في إطار الاستراتجية الوطنية من أجل التنمية المستدامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري 201-2019 التي صادقت عليها الحكومة في فبراير سنة 2015.



وأشار إلى أنه في إطار هذه الرؤية تم تطوير وتحديث الترسانة القانونية لتأخذ بعين الاعتبار التحولات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة.



وأوضح أنه في نفس السياق، تم إنشاء الأكاديمية البحرية لتزويد القطاع بيد عاملة مؤهلة وتنفيذ سياسات القطاعات الوزارية الوطنية في مجال التكوين البحري وكذلك مواكبة الخطط التطويرية للقطاع الخاص بما يخدم التنمية



وجرت وقائع افتتاح المؤتمر بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم ورئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف والوالي المساعد محمد محمود ولد محمد المصطفى وقائد الأكاديمية البحرية احمد بن عوف وشخصيات اخرى.