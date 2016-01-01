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موريتانيا: مؤتمر مغاربي يناقش سرطانات عنق الرحم


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 19 نونبر 2016 - 18:00



موريتانيا: مؤتمر مغاربي يناقش سرطانات عنق الرحم
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احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم السبت، المؤتمر المغاربي الثامن عشر لطب النساء والتوليد، وذلك بمشاركة ممثلي رابطات النساء والتوليد في تونس والجزائر والمغرب إضافة إلى السنغال.
 
وينظم هذا المؤتمر من طرف الجمعية الموريتانية لطب النساء والتوليد، لمناقشة مواضيع عديدة من أبرزها علاج سرطانات عنق الرحم والسكري لدى الحوامل.
 
وزير الصحة الموريتاني البروفسير كان بوبكر، خلال افتتاح المؤتمر، قال إنه "يشكل مثالا ملموسا لتحقيق وحدة المغرب العربي الكبير على المستوى الطبي"، مؤكداً أهمية المواضيع المناقشة في المؤتمر.
 
واستعرض الوزير الموريتاني جهود الحكومة في مجال الصحة الإنجابية، والتي من أبرزها إطلاق برنامج بهذا الخصوص، وفتح سجل للوفيات المتعلقة بالأمهات، إضافة إلى تشييد مركز استطباب الأم والطفل، وتحسين التغطية الصحية على مستوى التأمين الصحي.
 
من جهتها أوضحت رئيسة الجمعية الموريتانية لطب النساء والتوليد، الدكتورة عيشتا با، أن انعقاد هذه الدورة سيسهم في الرفع من المستوى الصحي للنساء؛ من خلال تبادل التجارب والمستجدات العلمية في مجال طب النساء والأطفال، والذي شهد خلال السنوات الأخيرة في موريتانيا تقدما ملموسا، وذلك بفضل الجهود المقام بها من طرف السلطات العليا في البلاد.
 


الكلمات المفتاحية : المغرب العربي, صحة


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