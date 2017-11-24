موريتانيا: مؤسسات صحفية تدعو إلى تجاهل صندوق الدعم



دعت مجموعة من المؤسسات الإعلامية اليوم الجمعة إلى التريث في التعاطي مع صندوق دعم الصحافة لهذا العام لحين التوصل إلى حل للأزمة القائمة حاليا.



وقالت المؤسسات الصحفية في بيان مشترك وقعت عليه 43 مؤسسة إنها تعلن رفضها للبيان الأول للجنة دعم صندوق الصحافة، "وخاصة في فقرته التي تقيد حرية الصحفي وتضع شروطا غير مهنية ولا قانونية للنشر".



وطالبت المؤسسات الجميع باحترام الإعلام، وتفهم دوره، ودعمه في أداء رسالته المقدسة، وفي تعزيز الشفافية والديمقراطية ورفع مستوى الوعي في البلاد.



وأكدت المؤسسات الاعلامية تشبثها بضرورة احترامها للقوانين، ولقواعد المهنية، وضوابط الأخلاقيات الصحفية، مجددة المطالبة بزيادة الدعم العمومي، وتسريع وتيرة قانون الإشهار، وتطبيقها بشكل واضح.



وأعلنت المؤسسات الصحفية استعدادها للعمل بكل الطرق من أجل ضمان شفافية هذا التمويل الذي يقدمه دافع الضرائب الموريتاني لدعم الإعلام في البلاد.

