موريتانيا: مؤسسات عموية تتعهد باعتماد الدفع الألكتروني



تعهد عدد من الهيئات العمومية المعنية بنشر الوسائل الإلكترونية للدفع فى موريتانيا بالانخراط الجدي في مسار اعتماد الدفع الإلكتروني والتخفيف من اللجوء للدفع النقدي.



وقالت هذه الهيئات خلال اجتماع ترأسه محافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي إنها ستعمل على ترقية نفاذ المواطنين إلى وسائل دفع عصرية، آمنة وفعالة.



ويأتي هذا الاجتماع وفقا للوكالة الرسمية في إطار تحسين وترقية وسائل الدفع الإلكترونية، وتطبيقا للتوصيات الصادرة عن الملتقى الذي نظمه البنك المركزي الموريتاني سبتمبر الماضي بخصوص آفاق تطوير وسائل الدفع بموريتانيا.



وشارك في الاجتماع المديرون العامون للخزينة العامة والجمارك والشركة الوطنية للماء وموريبوصت والتجمع المصرفي للنقديات والمعاملات الإلكترونية، إضافة للمدير العام المساعد للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.



وقدم خلال اللقاء عرضان تناول أحدهما وسائل الدفع الإلكترونية والرقمية؛ فيما تناول الثاني مركز القيادة والتوجيه الإستراتيجي وهو المختص فى تصور وتنفيذ الرؤية الإستراتيجية للبنك.





