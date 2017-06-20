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موريتانيا: مؤسسة المعارضة تدعو لعدم إهانة القضاة


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 20 يونيو 2017 - 16:04



موريتانيا: مؤسسة المعارضة تدعو لعدم إهانة القضاة
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أعلنت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا اليوم الثلاثاء تضامنها مع "مجلس الشيوخ" و"القضاة" في مواجهة ما وصفته ب "إهانة وتحقير النظام لها".
 
 ودعت المؤسسة في بيان صادر عنها "جميع القوى الحية والأمة الموريتانية إلى رفض تلك الإهانة وذاك التحقير"، منددة "بسلوك وممارسة السلطة التنفيذية وهيمنتها و تغولها وإهانتها للسلطتين التشريعية والقضائية".
 
وطالب البيان النظام بـ"إحترام مبدأ الفصل بين السلطات، و التوقف فورا  عن الممارسات المهينة للمؤسسات مخالفة للدستور و القوانين".
 
وقالت مؤسسة المعارضة إن "البرلمان بغرفتيه كان محل إهانة وتحقير من طرف النظام، لكن غرفة الشيوخ نالت من المعاناة أكثرها، ومن الاحتقار والإهانة أشدها وأوجعها، من طرف الرئيس وحكومته وأعوانه وأتباعه، دون أن يراعوا لها حرمتها أو يستحضروا لها هيبتها"، وفق البيان.
 
واتهمت  النظام باهانة السلطة القضائية والتحكم فيها من خلال التحويل والتهديد بالعزل، وتكريس هيمنة وزارة العدل على القضاء الجالس، وقد "بلغت الإهانة أوجها ووصل التحقير مداه حين تعمدت وزارة العدل عزل قاض بناء على رفضه الانسياق لأوامر مأمور عمومي" ،حسب تعبيرها.
 
ووصفت تعميم وزير العدل الذى خاطب به القضاة ، بالتجاوز والاحتقار للسلطة القضائية التي يجب أن تنال من التقديس والاحترام والهيبة ما يخولها أداء مهامها ويكفل لها الثقة والاحترام من طرف مرتادي مرفق القضاء" .


الكلمات المفتاحية : أزمة, القضاء, المعارضة, موريتانيا
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