موريتانيا: مؤسسة المعارضة ترفض مقاطعة قطر



دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية فى موريتانيا اليوم الاربعاء الحكومة الموريتانية إلى لتراجع الفوري عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.



ووصفت مؤسسة المعارضة فى بيان اليوم القرار بغير المبرر و الذي "لا يخدم المصالح العليا للبلد و يتنافي مع الوفاء لأيادي قطر لموريتانيا".



ولفت البيان إلى ضرورة تشبث موريتانيا بدورها التاريخي فى ترسيخ التضامن العربي و الدعوة لبنائه على أسس متينة قوامها احترام إرادة الشعوب و تعزيز دورها و نصرة قضايا الأمة، وفق تعبيره.



وشددت المؤسسة على ما سمته "تهافت الأسس التي انطلق منها بيان الخارجية لتبرير قرار القطع"، مشيرة إلى أنها "أسس لا تنهض لها حجة و لا يقوم عليها دليل".



ودعا البيان "الأشقاء في الخليج إلي التحاور للوصول إلي أرضية مشتركة قوامها الدين و التاريخ و الجغرافيا و الوقوف مع المقاومة و رفض التطبيع".



وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت أمس الثلاثاء، قطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، واتهمت الدوحة برعاية الإرهاب.



وتعد موريتانيا هي ثامن دولة تقدم على قطع العلاقات مع الدوحة، بعد المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، مصر، اليمن، المالديف، موريشيوس.

