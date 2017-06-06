موريتانيا: أساتذة كلية العلوم يرفضون تصحيح الامتحان

موريتانيا: مؤسسة المعارضة تطالب الحكومة بالاعتذار

موريتانيا: مجلس الشيوخ يبدأ التحقيق في فساد الحكومة

وزير موريتاني: سيطرنا على التضخم وخفضنا عجز الميزانية

موريتانيا: هل يتأجل الاستفتاء على تعديل الدستور

موريتانيا: تمديد الإحصاء التكميلي لأسبوع

الخطوط الملكية المغربية: سنطور خدمتنا في موريتانيا

موريتانيا: "سنيم" تستدعي عمالاً مفصولين لتعيدهم

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | أساتذة كلية العلوم: لن نصحح دورة الإمتحان https://t.co/vgjvs5kUW5أساتذة-كلية-العلوم-لن-نصحح-دورة-الإمتحان_a35058.html
الثلاثاء 6 يونيو - 19:00
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الشيوخ يقبلون بمقترح التحقيق فى صفقات التراضي https://t.co/vgjvs5kUW5الشيوخ-يقبلون-بمقترح-التحقيق-فى-… https://t.co/9SfKc7cijQ
الثلاثاء 6 يونيو - 18:20
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: مؤسسة المعارضة تطالب الحكومة بالاعتذار


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 6 يونيو 2017 - 16:40



موريتانيا: مؤسسة المعارضة تطالب الحكومة بالاعتذار

طالبت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، اليوم الثلاثاء ، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ بالإعتذار عن تصريحه بخصوص السجناء السلفيين.
 
جاءت مطالبة مؤسسة المعارضة خلال بيان لها ، دعت  فيه الحكومة للتعاطي الإيجابي مع مطالب السجناء، وتوفيرها لهم بعزة وكرامة طبقا لترتيبات القوانين الوطنية والدولية، وفق البيان.
 
ودعت المؤسسة  إلى "معالجة حقيقة للإختلالات القائمة بالسجون و تحويلها الي مراكز تأهيل و إصلاح".
 
وأضاف بيان مؤسسة المعارضة أن إضراب السجناء السلفيين يكشف عن وجه من أزمة "مستفحلة"، وعن مستوى من التعاطي السلبي مع مطالبهم المشروعة، الرامية لتوفير الحد الأدنى من حقوق السجناء من طرف النظام وحكومته.
 
واتهم البيان النظام ممثلا في الناطق الرسمي للحكومة، بنفي حق هؤلاء السجناء في الحصول على حقوقهم، على اعتبار أن الحكم بالإعدام يسلب كافة الحقوق،واصفا تصريحاته بالمستفزة و المخالفة لكل القواعد والقيم الشرعية والقانونية.
 
وكان وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، قد اعتبر في تصريحات سابقة له أن مطالبة السجناء السلفيين بحقوقهم "غير واردة".
 
وقال في رده على سؤال لأحد الصحفيين، إنه "كما هو معلوم فإن هؤلاء السجناء محكوم عليهم بالإعدام، والحياة هي أبسط الحقوق التي يجب أن ينالها الشخص، وما دام حق الحياة قد سلبته العدالة فمطالبتهم بحقوق أخرى غير واردة"، وفق تعبير الوزير.


الكلمات المفتاحية : موريتانيا ، سجناء ، السلفيون وزير ، معرضة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة