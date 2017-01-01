موريتانيا: مؤسسة المعارضة تندد بمقع المتظاهرين





دانت مؤسسة المعارضة الديمقراطية، قمع الشرطة لمسيرات غير مرخصة نظمتها تنسيقية المعارضة أمس في مقاطعتي السبخة وعرفات بنواكشوط، ضدالتعديلات الدستورية المرتقبة فى الخامس من الشهر المقبل.



وأعلنت المؤسسة في بيان وزعته اليوم الخميس، عن تضامنها مع الجرحي والمعتقلين الذين رفضوا مصادرة حقهم في التظاهر و الاحتجاج، مؤكدة أن إجراءات المنع و المصادرة ولى زمنها وبأن الشعب الموريتاني لن يسمع بعودة "الديكتاتورية في البلد"، وفق البيان.



كما جددت رفضها لمساعي السلطات في تمرير التعديلات الدستورية عبر استفتاء الشعبي، معتبرة بأنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية وزيادة الاستقطاب الداخلي.



وكانت الشرطة الموريتانية قد استخدمت القوة لتفريق مسيرات نظمتها تنسيقية المعارضة في مقاطعتي عرفات والسبخة، فيما سمحت لها بالتظاهر في مقاطعة دار النعيم.