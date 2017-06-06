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الثلاثاء 6 يونيو - 19:00
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الشيوخ يقبلون بمقترح التحقيق فى صفقات التراضي https://t.co/vgjvs5kUW5الشيوخ-يقبلون-بمقترح-التحقيق-فى-… https://t.co/9SfKc7cijQ
الثلاثاء 6 يونيو - 18:20
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موريتانيا: مجلس الشيوخ يبدأ التحقيق في فساد الحكومة


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 6 يونيو 2017 - 16:13



موريتانيا: مجلس الشيوخ يبدأ التحقيق في فساد الحكومة
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وافق مجلس الشيوخ الموريتاني، الغرفة العليا في البرلمان، اليوم الثلاثاء، بعد التصويت بأغلبية مريحة لصالح مقترح تشكيل لجنة للتحقيق في صفقات التراضي التي منحتها الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية.
 
وصوت 20 عضوا من المجلس على قبول المقترح الذي تقدم به السيناتور محمد ولد غدة، فيما تم رفضه من طرف ثمانية من أعضاء المجلس.
 
وينص المقترح على تشكيل لجنة تضم عشرة أعضاء من المجلس، وتتولى هذه اللجنة مهمة التحقيق في صفقات التراضي التي منحتها الحكومة مؤخراً.
 
وقال ولد غده في المقترح الذي قدمه لمجلس الشيوخ إنه "يأتي لكشف حجم المبالغ التي يتم التعامل بها في صفقات التراضي"، مشيراً إلى أن الحكومة ظلت ترفض الرد على مراسلات بعض الشيوخ بخصوص الموضوع.
 
وأضاف السناتور ولد غده في تصريح له أن المقترح يستند على المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ التي تجيز له مراقبة الحكومة.
 


الكلمات المفتاحية : الشيوخ, الفساد, توصيت, صفقات
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