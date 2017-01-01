موريتانيا: محاكمة ولد امخيطير بعد شهر رمضان



أفادت مصادر قضائية لـ"صحراء ميديا" أن محاكمة كاتب المقال المسيء ستجري بعد شهر رمضان المقبل، وذلك بعد أن بدأت إجراءات المحاكمة.



وقالت هذه المصادر إن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة نواذيبو استملت اليوم ملف المسيء من أجل دراسته.



وبحسب نفس المصادر فإن النيابة العامة سوف تحيل الملف في غضون أيام إلى الغرفة الجزائية بالمحكمة، على أن تتم محاكمته بعد شهر رمضان.



ويحظى ملف محاكمة المسيء بمتابعة واسعة في الشارع الموريتاني، إذ خرجت نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري مظاهرات حاشدة تدعو إلى الحكم عليه بالإعدام.

