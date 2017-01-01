موريتانيا: محتجون ضد تشييد سد داخل البلاد



احتجت مجموعة من سكان وادي لكصور (تجكجة، لحويطات، الرشيد) بولاية تكانت وسط موريتانيا، اليوم الخميس أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، وطالبوا الحكومة بوقف التحضيرات الجارية لبناء سد "احنيكات بغداده"، جنوب شرقي مدينة تجكجه.



ورفع المحتجون لافتات وشعارات رافضة لإقامة السد المذكور، محذرين الحكومة من المواصلة في تنفيذ المشروع الذي يتناقض، حسب قولهم، مع مصالح المنطقة وتطلعات سكانها.



وطالب المحتجون الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتدخل الفوري لوضع حد لهذا المشروع الذي وصفوه بـ "الجائر" وبأنه "يهدد معيشة سكان المنطقة ووجودهم".



ووزع المتظاهرون أثناء وقفتهم بيانا يلحون فيه على رئيس الجمهورية بالتدخل من أجل تجنب ما وصفوه بـ"الكارثة"، معتبرين أن مشروع الواحات الذي كان يهدف إلى تنمية الواحات، يوشك أن يقضي على 250 ألف نخلة بحبس الماء عنها.



واعتبر المحتجون أن احنيكات بغداده منطقة جبلية ضيقة، لا يمكن أن تقام فيها زراعة، في حين أن الخط ولكريفات -وهما المنطقتان الزراعيتان الكبيرتان- ستحرمان من المياه ومعهما العديد من المناطق الزراعية المتوسطة.

وقال المحتجون في بيانهم إن "وزارة الزراعة باتت توفر الماء للمدن على حساب الزراعة ودون التنسيق مع وزارة المياه"، حسب البيان.

