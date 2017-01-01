موريتانيا: محتجون ضد تشييد سد داخل البلاد

منظمة تحذر من استنزاف صيني لأسماك موريتانيا

حكومة موريتانيا تكون مائة شاب في مجال البناء

موريتانيا: قمع أساتذة التعليم الثانوي يثير الجدل

تأسيس اتحاد عالمي للصحفيين في الدول الإسلامية

موريتانيا: البرلمان ينفي اتهامات نقابة عمالية

"تواصل" أول حزب موريتاني يزور غامبيا بعد جامي

أمن الطرق يسحب أفراده من "محاشر" السيارات

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | منظمة تحذر من استنزاف صيني لأسماك أفريقيا https://t.co/vgjvs5kUW5منظمة-تحذر-من-استنزاف-صيني-لأسماك-أف… https://t.co/Caqmuc3Zlo
الخميس 11 ماي - 14:19
Sahara Media Agency : موريتانيا: قمع أساتذة التعليم الثانوي يثير الجدل https://t.co/ajfnFLdqGD
الخميس 11 ماي - 14:15
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: محتجون ضد تشييد سد داخل البلاد


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 11 ماي 2017 - 13:11



موريتانيا: محتجون ضد تشييد سد داخل البلاد
مواضيع ذات صلة

احتجت مجموعة من سكان وادي لكصور (تجكجة، لحويطات، الرشيد) بولاية تكانت وسط موريتانيا، اليوم الخميس أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، وطالبوا الحكومة بوقف التحضيرات الجارية لبناء سد "احنيكات بغداده"، جنوب شرقي مدينة تجكجه.
 
ورفع المحتجون لافتات وشعارات رافضة لإقامة السد المذكور، محذرين الحكومة من المواصلة في تنفيذ المشروع الذي يتناقض، حسب قولهم، مع مصالح المنطقة وتطلعات سكانها.
 
وطالب المحتجون الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتدخل الفوري لوضع حد لهذا المشروع الذي وصفوه بـ "الجائر" وبأنه "يهدد معيشة سكان المنطقة ووجودهم".
 
ووزع المتظاهرون أثناء وقفتهم بيانا يلحون فيه على رئيس الجمهورية بالتدخل من أجل تجنب ما وصفوه بـ"الكارثة"، معتبرين أن مشروع الواحات الذي كان يهدف إلى تنمية الواحات، يوشك أن يقضي على 250 ألف نخلة بحبس الماء عنها.
 
واعتبر المحتجون أن احنيكات بغداده منطقة جبلية ضيقة، لا يمكن أن تقام فيها زراعة، في حين أن الخط ولكريفات -وهما المنطقتان الزراعيتان الكبيرتان- ستحرمان من المياه ومعهما العديد من المناطق الزراعية المتوسطة.
وقال المحتجون في بيانهم إن "وزارة الزراعة باتت توفر الماء للمدن على حساب الزراعة ودون التنسيق مع وزارة المياه"، حسب البيان.
 

موريتانيا: محتجون ضد تشييد سد داخل البلاد


الكلمات المفتاحية : احتجاج, تجكجه, سد, مياه
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة