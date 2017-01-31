موريتانيا: محكمة ألاك تفرج عن "الشيخ باي"



أفرجت السلطات الموريتانية صباح اليوم الثلاثاء، عن الناشط في حركة 25 فبراير الشيخ باي ولد الشيخ محمد، بعد حكم صادر صباح اليوم عن محكمة الاستئناف بمدينة ألاك، جنوب غربي موريتانيا.



ويقضي الحكم الصادر اليوم بالسجن لمدة سنة في حق الشيخ باي، منها سبعة أشهر نافذة، وهو ما يعني إطلاق سراحه كونه أمضي سبعة أشهر في السجن.



وكان محاومو الناشط الشبابي الشيخ باي ولد محمد، المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذة، طالبوا ببراءته وإلغاء الحكم الابتدائي.



وكان الشيخ باي قد اعتقل يونيو 2016 عندما رمى حذاءه تجاه وزير الثقافة والصناعة التقليدية النطاق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ أثناء مؤتمر صحفي للحكومة.



وينتمي الناشط الشبابي إلى حركة 25 فبراير المعارضة لما تقول إنه "حكم العسكر" في موريتانيا، وينشط أغلب أعضاءها على مواقع التواصل الاجتماعي.

