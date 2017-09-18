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موريتانيا: محكمة الاستئناف تؤجل جلستها المتعلقة بملف الشيوخ


نواكشوط-صحراء ميديا
الاثنين 18 سبتمبر 2017 - 13:34



موريتانيا: محكمة الاستئناف تؤجل جلستها المتعلقة بملف الشيوخ
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أفادت مصادر خاصة ل"صحراء ميديا" أن محكمة الاستئناف أجلت جلسة الاستماع إلى الاستئناف الذى تقدمت به النيابة العامة إلى الاثنين المقبل ، بعد قرار قاضي التحقيق وضع شيوخ تحت المراقبة القضائية .

وكان قاضي التحقيق قد وضع عضوين  من مجلس الشيوخ ، تتهمهم النيابة بتلقي رشاوى من طرف رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو تحت المراقبة القضائية .
 
وأصدر القاضي الأسبوع الماضي أمرا بإحضار الشيوخ  ، محمد الأمين ولد ابنيجاره (مقاطعة تيشيت) و الشيخ ولد الدده ( دائرة المغرب العربي)  ، وبعد استجوابهم ، تم وضعهم تحت المراقبة القضائية .
 
وكان  وكيل الجمهورية ، منسق فريق النيابة لمحاربة الفساد قد طالب قاضي التحقيق  باصدار مذكرة توقيف دولية فى حق  شيوخ شملهم ملف السناتور محمد ولد غده.


الكلمات المفتاحية : أزمة, الشيوخ, بوعماتو, رشاوى, موريتانيا
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