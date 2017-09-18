موريتانيا: محكمة الاستئناف تؤجل جلستها المتعلقة بملف الشيوخ



أفادت مصادر خاصة ل"صحراء ميديا" أن محكمة الاستئناف أجلت جلسة الاستماع إلى الاستئناف الذى تقدمت به النيابة العامة إلى الاثنين المقبل ، بعد قرار قاضي التحقيق وضع شيوخ تحت المراقبة القضائية .



وكان قاضي التحقيق قد وضع عضوين من مجلس الشيوخ ، تتهمهم النيابة بتلقي رشاوى من طرف رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو تحت المراقبة القضائية .



وأصدر القاضي الأسبوع الماضي أمرا بإحضار الشيوخ ، محمد الأمين ولد ابنيجاره (مقاطعة تيشيت) و الشيخ ولد الدده ( دائرة المغرب العربي) ، وبعد استجوابهم ، تم وضعهم تحت المراقبة القضائية .



وكان وكيل الجمهورية ، منسق فريق النيابة لمحاربة الفساد قد طالب قاضي التحقيق باصدار مذكرة توقيف دولية فى حق شيوخ شملهم ملف السناتور محمد ولد غده.