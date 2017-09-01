موريتانيا: مذكرة توقيف دولية فى حق ولد بوعماتو وعدة شيوخ(أسماء)

رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو
طالب وكيل الجمهورية ، منسق فريق النيابة لمحاربة الفساد اليوم الجمعة قاضي التحقيق باصدار مذكرة توقيف دولية فى حق رجل الاعمال المعارض محمد ولد بوعماتو و مدير اعماله محمد ولد الدباغ وجميع مدراء الشركات التابعة له، وبعض الشيوخ الذين شملهم ملف السناتور محمد ولد غده.
وشملت المذكرة عدة شيوخ شملهم التحقيق مع السناتور محمد ولد غده ، بعد إسقاط مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية ، مما أثار أزمة سياسية فى موريتانيا ، انتهت بعد حل المجلس عن طريق اللجوء للاستفتاء الشعبي .
وضمت اللا ئحة :
- محمد الأمين ولد محمد السالك ولد ابنيجاره
- سيدي محمد ولد سيدي ابراهيم
- محمد المصطفى ولد محمد ولد أنبط
- الشيخ ولد الدده
- محمد ولد سيد أحمد
- ينجه ولد أحمد شلل
- محمد المصطفى ولد سيداتي
- فرفورة منت محمد الأمين
- أبه السكر ولد مولاي ادريس
- محمد سيدنا ولد أبكر
- أحمد محمود ولد الحاج