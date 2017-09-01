موريتانيا: مذكرة توقيف دولية فى حق ولد بوعماتو وعدة شيوخ(أسماء)





طالب وكيل الجمهورية ، منسق فريق النيابة لمحاربة الفساد اليوم الجمعة قاضي التحقيق باصدار مذكرة توقيف دولية فى حق رجل الاعمال المعارض محمد ولد بوعماتو و مدير اعماله محمد ولد الدباغ وجميع مدراء الشركات التابعة له، وبعض الشيوخ الذين شملهم ملف السناتور محمد ولد غده.



وشملت المذكرة عدة شيوخ شملهم التحقيق مع السناتور محمد ولد غده ، بعد إسقاط مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية ، مما أثار أزمة سياسية فى موريتانيا ، انتهت بعد حل المجلس عن طريق اللجوء للاستفتاء الشعبي .



وضمت اللا ئحة :

محمد الأمين ولد محمد السالك ولد ابنيجاره

سيدي محمد ولد سيدي ابراهيم

محمد المصطفى ولد محمد ولد أنبط

الشيخ ولد الدده

محمد ولد سيد أحمد

ينجه ولد أحمد شلل

محمد المصطفى ولد سيداتي

فرفورة منت محمد الأمين

أبه السكر ولد مولاي ادريس

محمد سيدنا ولد أبكر

أحمد محمود ولد الحاج





