موريتانيا: مرصد حقوقي يزور المستجوبين من طرف الشرطة







أدى وفد من المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان زيارة للصحفيين والنقابيين الذين طالتهم استجوابات شرطة الجرائم الإقتصادية ، للتضامن معهم وتأكيد موقف المرصد الرافض للمساس بالحريات العامة.



ووصف الأمين العام للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان محمد سالم ولد عابدين الاستجواب بأنه "غير قانوني" ، معلنا رفضه لأي شكل من أشكال المساس بالحريات العامة في البلد وخاصة حريات الأشخاص.



وأضاف الأمين العام أن الإستجواب لم يسلك الطريق القانوني المحدد في المساطر القانونية للتحقيق ولايستجيب للشروط القانونية ، مشيرا إلى أنه تم في بعض الأحيان خارج أوقات الدوام وفي جو من التشنج والخروج عن احترام المستجوبين، على حد تعبيره.



وشملت الزيارة الأمين العام للنقابة العامة لعمال موريتانيا عبد الله ولد محمد الملقب النهاه والأمين العام للنقابة الحرة لعمال موريتانيا الساموري ولد بي والمدير الناشر لصحيفة "لوكوتيجين" الناطقة بالفرنسية موسى صمب سي ورئيس تحرير موقع "كريدم" الناطق بالفرنسية.