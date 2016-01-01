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موريتانيا: مركز جديد للأطفال المتنازعين مع القانون


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 20 نونبر 2016 - 19:27



موريتانيا: مركز جديد للأطفال المتنازعين مع القانون
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أطلقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأحد، الأشغال في مركز جديد في نواكشوط لاستقبال وإعادة دمج الأطفال المتنازعين مع القانون، من المنتظر أن تصل طاقته الاستيعابية 150 طفلاً.
 
ووضع الحجر الأساس للمشروع وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه، فيما أعلن القائمون على المشروع أنه يأتي بعد اكتمال إصلاح عدالة القصر.
 
وأوضحوا خلال شرح حضره الوزير أنه من المنتظر أن يكتمل العمل فيه بعد 8 أشهر، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 150 طفلا، على مساحة قدرها 739 مترا مربعا علاوة على مباني إدارية وصحية وأخرى للأمن والمراقبة إضافة إلى مسجد وملعب رياضي للأطفال.
 
وأكد المدير العام لمركز نواكشوط المغلق لاستقبال وإعادة دمج الأطفال المتنازعين مع القانون محمد فال ولد يوسف، أن تشييد هذا المركز الجديد يدخل في سياق اهتمام السلطات العليا للبلاد بتطوير العدالة وحماية حقوق الطفل.
 
وأوضح أن موريتانيا وافقت في مجال ترقية النصوص، على الأمر القانوني المتضمن الحماية القضائية للطفل، مبرزا أن هذا النص الأساس في مجال عدالة القصر، يشكل هاجسا لدى رئيس الجمهورية بتوفير حماية للأطفال، تضمن المشاركة في تطبيق الحقوق الجديدة التي تصونها لهم الشريعة والنظم العالمية، مبينا أن هذا النص رافقته مجموعة من الإجراءات لتسهيل تطبيقه، مرتبطة بمجال المساعدة القضائية للأطفال وكذا المحاكم الجنائية الخاصة بهم، وفق تعبيره.
 


الكلمات المفتاحية : عدالة, قانون, قصر


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