موريتانيا: مركز مصري يحتفي بـ"انتصار" 6 أكتوبر



احتفى المركز الثقافي المصري في موريتانيا، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لـ"انتصارات 6 أكتوبر"، برعاية من سفارة جمهورية مصر العربية في نواكشوط.



وجرى الحفل بحضور السفير المصري في نواكشوط ودبلوماسيين عن كل من السعودية والامارات والكويت والسودان والمغرب وعدد كبير من ممثلي النخبة السياسية والإعلامية والثقافية في موريتانيا.



ورحب مدير المركز نشأت ضيف في كلمة له بالمناسبة بالضيوف وشكر للموريتانيين اهتمامهم المتزايد بانتصارات مصر وقال ان هذه الانتصارات هي للأمة العربية والاسلامية ولكل أحرار العالم، وفق تعبيره.



كلمة الافتتاح الرسمية كانت مع سفير مصر في موريتانيا ماجد نافع الذي استعرض جوانب من أهمية هذا الانتصار الذي حققه الجيش المصري على القوات الاسرائيلية وأشاد في معرض كلمته بدعم العرب وخص دول الخليج العربي.

