السنغال: عائدات الغاز والنفط من أجل تمويل التعليم

اختيار موريتانيا مقررا في المؤتمر الدولي للمناخ

إحباط محاولة تهريب "البلاستيك" في موريتانيا

موريتانيا: حملة ضد عيادات الأسنان "غير الشرعية"

موريتانيا: مركز مصري يحتفي بـ"انتصار" 6 أكتوبر

"تواصل" :سياسة القمع ستقود موريتانيا نحو "التأزم"

موريتانيا تعزي العراق فى وفاة جلال طالباني

نقابة تستنكر غياب الأنشطة الرسمية عن اليوم العالمي للمعلم

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : اعتقال أطباء أسنان "بالخطأ"، وضبط محتالين في العيادات بنواكشوط !! https://t.co/dBFGWjBplT
السبت 7 أكتوبر - 18:34
Sahara Media Agency : الغاز والنفط لدعم التعليم في #السنغال https://t.co/2XyFEl584k
السبت 7 أكتوبر - 18:33
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

موريتانيا: مركز مصري يحتفي بـ"انتصار" 6 أكتوبر


نواكشوط-صحراء ميديا
السبت 7 أكتوبر 2017 - 00:03



موريتانيا: مركز مصري يحتفي بـ"انتصار" 6 أكتوبر

احتفى المركز الثقافي المصري في موريتانيا، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لـ"انتصارات 6 أكتوبر"، برعاية من سفارة جمهورية مصر العربية في نواكشوط.
 
وجرى الحفل بحضور السفير المصري في نواكشوط ودبلوماسيين عن كل من السعودية والامارات والكويت والسودان والمغرب وعدد كبير من ممثلي النخبة السياسية والإعلامية والثقافية في موريتانيا.
 
ورحب مدير المركز نشأت ضيف في كلمة له بالمناسبة بالضيوف وشكر للموريتانيين اهتمامهم المتزايد بانتصارات مصر وقال ان هذه الانتصارات هي للأمة العربية والاسلامية ولكل أحرار العالم، وفق تعبيره.
 
كلمة الافتتاح الرسمية كانت مع سفير مصر في موريتانيا ماجد نافع الذي استعرض جوانب من أهمية هذا الانتصار الذي حققه الجيش المصري على القوات الاسرائيلية وأشاد في معرض كلمته بدعم العرب وخص دول الخليج العربي.
 


الكلمات المفتاحية : 6أكتوبر, مصر موريتانيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة