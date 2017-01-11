موريتانيا: مسابقة في مجال العلوم خاصة بالتلاميذ



أعلن وزير التهذيب الموريتاني اسلمو ولد سيدي المختار ولد لحبيب اليوم الاربعاء، عن عزم قطاعه تنظيم مسابقة في العلوم لصالح التلاميذ، لتحفيزهم على التحسين من مستوياتهم العلمية.



وأضاف الوزير خلال زيارة قام بها لادارة ترقية تدريس العلوم، أن الفائز في هذه المسابقة سيحصل على إحدى جوائز رئيس الجمهورية في المجالات العلمية.



وقال ولد لحبيب، إن الدراسة العلمية لابد لها من التطبيق بالتزامن مع الدراسة النظرية لتمكين التلاميذ من استيعاب وفهم المحتوى العلمي المقدم لهم بصورة مباشرة وعلمية .



واستمع الوزير الى عرض قدمته مديرة ترقية تدريس العلوم أمي بنت لعناية، أكدت فيه أن نقص المعدات وغياب المباني الملائمة للمخابر، وقاعات تحضير التجارب، وغياب البعد التجريبي في البرامج العلمية، وعدم أهلية المدرسين في مجال الأعمال التطبيقية، شكلت في مجملها عوامل معيقة للنهوض بتعليم علمي فعال، يستجيب لتطلعات أمة في طور النمو.



وقالت ان هذه الوضعية جعلت الوزارة تقررسنة 1992 إنشاء ورشة لصناعة وصيانة وتوزيع المعدات المخبرية تدعى ورشة العلوم وتطورت لاحقا إلى ادارة وتم تكليفها بتصميم وصناعة معدات علمية ملائمة ومنخفضة التكلفة ومستجيبة للمتطلبات التربوية.



وتهدف ادارة ترقية تدريس العلوم إلى تطوير ونشر التعليم العلمي في موريتانيا، عن طريق الدراسات والمؤتمرات، ووضع استراتجية وطنية لدمج تقنيات الاعلام والاتصال في المنظومة التربوية

