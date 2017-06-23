موريتانيا: مساعدات غذائية لمتقاعدى الجيش



وزعت رابطة قدامى ومتقاعدى الجيش الموريتانيا، اليوم الجمعة بمقرها في نواكشوط، كميات من المواد الغذائية على عدد من منتسبى الرابطة المحتاجين.



واستفاد 116 شخصا من مكاتب الرابطة في ولايات نواكشوط الثلاث، من توزيع 1450 كلغ من الأرز و1450 كلغ من السكر، و580 لترا من الزيوت.



وقال رئيس الرابطة العقيد المتقاعد أنيانغ عبد العزيز في كلمة له بالمناسبة، إن هذه المساعدات رغم تواضعها إلا أنها تعبر عن إرادة الرابطة في تعزيز روح التضامن والتعاون مع منتسبيها عموما وخاصة المعوزين والأكثر هشاشة.



وقال إن رابطته فى بحث دائم لدى السلطات العمومية وغيرها عن أفضل السبل لتحسين الظروف المعيشية لقدامى العسكريين الذين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل الدفاع عن هذا الوطن.



وحضر حفل توزيع هذه الكميات عدد من المسؤولين بوزارتي الدفاع الوطني، والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وأعضاء الرابطة.

