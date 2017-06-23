موريتانيا: مساعدات غذائية لمتقاعدى الجيش

موريتانيا: الشيوخ يرفعون ملف فساد في وجه الرئيس

موريتانيا: مرسوم رئاسي بالعفو عن تسعة سجناء

تحذير أممي: 250 مليون شخص يتعاطون المخدرات

المغرب: تفكيك خلية متهمة ب"الإرهاب"

موريتانيا تتجه لاستزراع السمك في المساحات المائية

السنغال: 2.28 ملياراً للصيادين المبعدين من موريتانيا

موريتانيا: علاقاتنا بإيران ليست على حساب الخليج

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد
Sahara Media Agency : فساد الرئيس كما يراه مجلس الشيوخ !! https://t.co/2oFhPEuSpZ
الجمعة 23 يونيو - 15:16
Sahara Media Agency : تجارب استزراع السمك فى موريتانيا.... هل نفدت أسماك المحيط؟ https://t.co/bpdWaCpaaW
الجمعة 23 يونيو - 14:21
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: مساعدات غذائية لمتقاعدى الجيش


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 23 يونيو 2017 - 13:29



نشاط سابق لرابطة متقاعدى الجيش/ ارشيف
نشاط سابق لرابطة متقاعدى الجيش/ ارشيف
مواضيع ذات صلة

وزعت رابطة قدامى ومتقاعدى الجيش الموريتانيا، اليوم الجمعة  بمقرها في نواكشوط،  كميات من المواد الغذائية على عدد من منتسبى الرابطة المحتاجين.
 
واستفاد 116 شخصا من مكاتب الرابطة في ولايات نواكشوط الثلاث، من توزيع 1450 كلغ من الأرز و1450 كلغ من السكر، و580 لترا من الزيوت.
 
وقال رئيس الرابطة العقيد المتقاعد أنيانغ عبد العزيز في كلمة له بالمناسبة، إن هذه المساعدات رغم تواضعها إلا أنها تعبر عن إرادة الرابطة في تعزيز روح التضامن والتعاون مع منتسبيها عموما وخاصة المعوزين والأكثر هشاشة.

وقال إن رابطته فى بحث دائم لدى السلطات العمومية وغيرها عن أفضل السبل لتحسين الظروف المعيشية لقدامى العسكريين الذين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل الدفاع عن هذا الوطن.
 
وحضر حفل توزيع هذه الكميات عدد من المسؤولين بوزارتي الدفاع الوطني، والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وأعضاء الرابطة.
 


الكلمات المفتاحية : الجيش, الغذاء, المتقاعدون, مساعدات
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة