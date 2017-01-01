موريتانيا: مسيرات للمعارضة فى الداخل مناهضة لتعديل الدستور





بدأ قادة المعارضة الديمقراطية أمس الثلاثاء عدة أنشطة في الداخل الموريتاني ، في إطار حملة لحث المواطنين على مقاطعة وإفشال الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إقامتها فى الخامس من الشهر القادم .



ونظم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مهرجانا جماهيريا من مدينة النعمة عاصمة الحوض الشرقي ترأسه صالح ولد حننه رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني" حاتم" ، و نائب رئيس حزب التجمع الموريتاني للاصلاح والتنمية "تواصل" محمد غلام ولد الحاج الشيخ وعدد من قيادات المنتدى.



واستنكر رئيس حزب "حاتم" صالح ولد حننه "تزلف بطانة النظام الحالي والذي تجاوز كل الحدود"، مشيرا إلى أن الاستفتاء الذي يسعى النظام لتمريره فيه خرق سافر للدستور الموريتاني وتكريس للفردية والأحادية في يد الرئيس.



وتحدث ولد حننه عن التكاليف الباهظة لهذه التعديلات "العبثية" والتي يجب أن تصرف في تحسين ظروف المواطنين المتردية، وفق تعبيره.



وقال نائب رئيس حزب"تواصل" محمد غلام ولد الحاج الشيخ إن تعديل الدستور في هذه الظروف يعني "خراب البلاد فى ظل الجوع والظلم والاستبداد" ،داعيا إلى نشر الوعي والتحرك ضد الاستفتاء لأن الهدف منه هو إطالة نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وفق تعبيره.



وفى مدينة كيفةعاصمة ولاية لعصابة ، نظم المنتدى مسيرة جماهيرية ، وأشار القيادي فى حزب اتحاد قوى التقدم لوكورمو عبدول إلى أن هذا الاستفتاء من الناحية القانونية والدستورية باطل ، معتبرا أنه بداية لتمرير قرارات أشد خطورة على الوطن و أمنه واستقراره، وفق تعبيره.



وفى مقاطعة تجكجة عاصمة ولاية تكانت نظمت قوى المعارضة مهرجانا حضره وفد من المنتدى ضم كلا من الرئيس المختار ولد سيدي مولود رئيس حزب المستقبل و الرئيس محمد ولد اخليل نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم والساموري ولد بي الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا .



وأكد ولد اخليل أن السكان يرفضون هذه التعديلات ، مشيرا إلى أنهم فى قوى المعارضة سيسعون جاهدين لإسقاطها وإفشالها ، كما قال بأن ما يدعيه النظام من إنجازات كبيرة وعملاقة لم تستفد منه ولاية تكانت فهي تعاني من العزلة والتهميش والعطش وبالتالي فهي رافضة وبقوة لهده التعديلات، حسب تعبيره.



واختتم المهرجان بكلمة للأمين العام للكونفدارلية الحرة الساموري ولد بي تحدث خلالها عن رفضهم لهذا الاستفتاء، ووصفه ب " اللادستوري" الذي يهدد البلد في وحدته و أمنه واستقراره ،داعيا سكان الولاية إلى الوقوف بحزم في وجه هذه التعديلات ، على حد تعبيره.