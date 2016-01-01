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موريتانيا: مسيرة باتجاه الرئاسة للتذكير بـ"إسحاق"


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 16 نونبر 2016 - 17:40



موريتانيا: مسيرة باتجاه الرئاسة للتذكير بـ"إسحاق"
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دعت اللجنة الموحدة للمتابعة والتنسيق في قضية الزميل إسحاق ولد المختار، الهيئات الصحفية، والمؤسسات الإعلامية، ومنظمات حقوق الإنسان، والجمعيات العاملة في المجتمع المدني، إلى المشاركة في مسيرة تضامنية للتذكير بقضية ولد المختار.


وحسب بيان للجنة فإن المسيرة تنطلق المقررة صباح يوم الجمعة المقبل://0  ستنطلق من أمام الجمعية الوطنية، وتنتهي بوقفة أمام القصر الرئاسي.


وتهدف المسيرة إلى تسليم عرائض مطلبية إلى الجهات المعنية في الرئاسة الموريتانية والجمعية الوطنية.


يشار إلى أن الصحفي الموريتاني إسحاق ولد المختار، مراسل قناة "سكاي نيوز عربية" التي تبث من ابوظبي في دولة الإمارات، اختفى في سوريا منذ عدة سنوات أثناء تغطيته للأحداث هناك.



الكلمات المفتاحية : إسحاق, رئاسة, مسيرة


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