موريتانيا: مسيرة رياضية تحث المرأة على العناية بصحتها





انطلقت اليوم السبت من أمام سوق النساء في اتجاه المركب الأولمبي بالعاصمة نواكشوط أول مسيرة رياضية للمرأة تحت شعار "لنمش من أجل صحتنا"، بمشاركة مئات النساء.



وطالب الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة محمد ولد فال ولد عبدي في كلمة له بالمناسبة المرأة الموريتانية بممارسة الرياضة للوقاية من الأمراض الكثيرة والمتفشية اليوم بسبب العزوف عن ممارستها ، مذكرا بالمثل "الوقاية خير من العلاج".







وأكد أن هذه المسيرة الرياضية الأولى من نوعها والخاصة بالنساء ينظمها القطاع في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى السادسة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني.







وأضاف أنها تأتي ضمن الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لترقية الشباب والرياضة والترفيه التي ينفذها القطاع على مدى خمس سنوات من 2015 إلى2020، مبرزا أهمية الرياضة على صحة المواطن بصورة عامة والمرأة بشكل خاص ، وفق تعبيره.







وحضر انطلاق المسيرة عدة شخصايت حكومية ، بالإضافة لحاكم مقاطعة تفرغ زينة، وممثل صندوق الأمم المتحدة للتنمية المقيم في موريتانيا.

