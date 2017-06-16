موريتانيا: مراسيم بتعيين مجالس إدارات عمومية

موريتانيا: مشروع قانون خاص بعلاوة البرلمانيين

موريتانيا: وزير يتجول في مطار "أم التونسي"

الحكومة الموريتانية تسعى لإعادة تأهيل الوثائق الوطنية

موريتانيا: السلطات توقف العمل في مشروع قطري

معارضة موريتانيا تشيد بلجنة كشف الصفقات

وزارة النفط تتحدث بالأرقام عن آفاق إنتاج الغاز

السعودية: اتفاقية لاستقدام العمالة من موريتانيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: السلطات توقف العمل في مشروع قطري https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-السلطات-توقف-العمل-في-مش… https://t.co/89XhAJUV33
الخميس 15 يونيو - 20:09
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | معارضة موريتانيا تشيد بلجنة كشف الصفقات https://t.co/vgjvs5kUW5معارضة-موريتانيا-تشيد-بلجنة-كشف-الصفقا… https://t.co/IYycQLOzbc
الخميس 15 يونيو - 19:54
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

موريتانيا: مشروع قانون خاص بعلاوة البرلمانيين


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 16 يونيو 2017 - 01:09



موريتانيا: مشروع قانون خاص بعلاوة البرلمانيين
مواضيع ذات صلة

صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق باستفادة البرلمانيين من "علاوة".
 
ولم يكشف البيان الصادر في أعقاب مجلس الوزراء عن طبيعة هذه العلاوة.
 
وجاء في البيان الصادر عن الحكومة في أعقاب الاجتماع إن المجلس درس وصادق على "مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2011-032 الصادر بتاريخ 11 يوليو 2011 المتعلق بعلاوة أعضاء البرلمان".
 
وأضاف البيان أن مشروع القانون التنظيمي الحالي "يهدف إلى استفادة جميع البرلمانيين من مزايا القانون الجديد"، وفق نص البيان.
 
ويتعلق مشروع القانون التنظيمي المصادق عليه بأعضاء غرفتي البرلمان، الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) ومجلس الشيوخ (الغرفة العليا).
 


الكلمات المفتاحية : برلمان, حكومة, علاوة, قانون
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة