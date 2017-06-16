موريتانيا: مشروع قانون خاص بعلاوة البرلمانيين



صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق باستفادة البرلمانيين من "علاوة".



ولم يكشف البيان الصادر في أعقاب مجلس الوزراء عن طبيعة هذه العلاوة.



وجاء في البيان الصادر عن الحكومة في أعقاب الاجتماع إن المجلس درس وصادق على "مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2011-032 الصادر بتاريخ 11 يوليو 2011 المتعلق بعلاوة أعضاء البرلمان".



وأضاف البيان أن مشروع القانون التنظيمي الحالي "يهدف إلى استفادة جميع البرلمانيين من مزايا القانون الجديد"، وفق نص البيان.



ويتعلق مشروع القانون التنظيمي المصادق عليه بأعضاء غرفتي البرلمان، الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى) ومجلس الشيوخ (الغرفة العليا).

