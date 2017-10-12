موريتانيا: مصححو مسابقات الدولة بلا رواتب منذ عامين



اشتكى عدد من المشرفين على تصحيح امتحانات اللجنة الوطنية للمسابقات اليوم الخميس من أنهم لم يتلقوا رواتبهم منذ 2015.



وقال مصدرخاص ل"صحراء ميديا" مفضلا حجب هويته، إن اللجنة نظمت نحو 20 مسابقة منذ 2015 ، ولم ينل المشرفون عليها مستحقاتهم المالية إلى حد الساعة.



وأكد أن اللجنة التى تنظم جميع مسابقات ولوج الوظيفة العمومية مقبلة على إجراء عدد من المسابقات خلال الفترة المقبلة.



وأبدى المصدر مخاوف من التلاعب فى تصحيح نتائج المسابقات بعد أن فقد المشرفون الأمل فى الحصول على مستحقاتهم المالية.



ووفقا للمصدر ذاته تقدر المستحقات المالية التى يطالب بها المشرفون 100 مليون أوقية، وهي مجموع رواتبهم ومستحقاتهم خلال العامين الماضين.



وتتبع اللجنة الوطنية للمسابقات من حيث الهيكلة الادارية للوزارة الأولي، وتقدم تقارير سنوية بخصوص المسابقات التى تشرف عليها للوزير الأول.

