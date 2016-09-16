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موريتانيا: مصرع شاب غرقاً في بحيرة بكَه


روصو - صحراء ميديا
الجمعة 16 سبتمبر 2016 - 10:17



موريتانيا: مصرع شاب غرقاً في بحيرة بكَه
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لقي شاب موريتاني، صباح اليوم الجمعة، مصرعه بعد أن غرق في بحيرة "بكَه"، جنوب غربي موريتانيا، وفق ما أكدته مصادر محلية لـ"صحراء ميديا".
 
وقالت هذه المصادر إن الشاب البالغ من العمر 32 سنة، كان يسبح في البحيرة رفقة عدد من رفاقه، قبل أن يغرق ويفارق الحياة على الفور.
 
ويعمل هذا الشاب ويدعى "محمد الحسن ولد الندى"، تاجر ملابس جاهزة في السوق القريب من مجمع العيادات المركزي في العاصمة نواكشوط.
 
وتكثر حالات الغرق خلال فصل الصيف والخريف، في ظل إقبال المواطنين على المحيط والبحيرات والنهر من أجل مواجهة درجات الحرارة المرتفعة التي تتجاوز عتبة الأربعين درجة.
 


الكلمات المفتاحية : حادثة, غرق, محليات, وفاة


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