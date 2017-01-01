موريتانيا: مصرع عاملين في أشغال قناة آفطوط الساحلي



لقي عاملان في الشركة الوطنية للاستصلاح والأشغال (سنات)، مساء اليوم الاثنين، مصرعيهما خلال أشغال تشييد قناة آفطوط الساحلي، في مقاطعة كرمسين جنوب غربي موريتانيا.



وقال مصدر خاص لـ"صحراء ميديا" إن العاملين كانا أثناء مزاولة عملهما بشكل طبيعي عندما سقطت عليهما رافعة تابعة للشركة متسببة في وفاتهما على الفور.



في غضون ذلك قال مصدر من داخل الشركة إن مجموعة من العمال كانت على متن "مركبة"، محملة بقطع غيار رافعة كبيرة، وخلال مرور المركبة من جسر صغير انفصل أحد أجزائها لتسقط متسببة في مقتل اثنين من العمال، فيما تمكن بقيتهم من القفز والنجاة من الحادث.



وأضاف المصدر أن جثمان أحد الضحايا تم نقله إلى مدينة روصو، عاصمة ولاية الترارزة، وهو شاب في العقد الثالث من العمر، ينحدر من مدينة كيهيدي.

