موريتانيا: مصرع 8 أشخاص غرقاً والرئيس يعزي



لقي 8 أشخاص مصرعهم وفقد شخص آخر، بعد غرق قارب خشبي في نهر السنغال، بالقرب من قرية سيلو التابعة لمركز غابو الإداري بولاية كيدي ماغا، جنوبي موريتانيا.



الحادث الذي وقع مساء أمس الخميس سبب صدمة في أوساط السكان المحليين، فيما لا يزال البحث جارياً عن طفل مفقود يعتقد أن تيار النهر قد جرفه.



وقدم وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله، مساء اليوم الجمعة، التعازي في الضحايا باسم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.



وقال وزير الداخلية بإن الرئيس كلفه بتقديم التعازي لأسر الضحايا فور علمه بالحادث الذي وصفه بـ"الأليم"، معتبراً أن ذلك دليل على "حرصه (الرئيس) على مشاركة المواطنين أحزانهم في أي نقطة من الوطن"، وفق تعبير الوزير.



وأدى وزير الداخلية زيارة اليوم الجمعة لجميع أسر الضحايا بقرية "كمو"، كما عاين مكان غرق القارب الخشبي في النهر.



ورافق الوزير في تقديم التعازي والي كيدي ماغه وحاكم سيلبابي ورئيس مركز غابو الإداري وعمدة بلدية غابو وقادة الأجهزة الأمنية بالولاية.

