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موريتانيا: مطالب بإعادة الاعتبار لموقع "تينيكي"


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 - 23:05



موريتانيا: مطالب بإعادة الاعتبار لموقع "تينيكي"
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طالب رئيس هيئة حماية الموقع الأثري لتينيكي يحيى ولد سيد المصطف مساء اليوم بإعادة الاعتبار إلى الموقع الأثري للمدينة وتسجيله على قائمة التراث الوطني، "لتنال هذه المدينة نصيبها من النهضة التنموية أسوة بشقيقتيها وادان وشنقيط".

 وقال ولد سيدي المصطف الذي كان يتحدث خلال زيارة وزير الثقافة والصناعة التقليدية محمد الأمين ولد الشيخ لمدينة تينيكي إن المدينة ساهمت خلال تاريخها في تخريج أجيال من العلماء و الصلحاء عمت شهرتهم مختلف نواحي الوطن.

وأكد رئيس هيئة حماية الموقع الأثري لتينيكي  أن الموقع يشمل ربوة يعلوها ركام وأنقاض مبان وبقايا لبعض معالم المدينة التي درست بحكم عاديات الزمن وهجرة السكان.

وثمن ولد سيدي المصطف الخطوات المتبعة من طرف السلطات لإعادة الاعتبار إلى المدن التاريخية والأثرية، مشيرا إلى أن ما تقدمه الدولة من دعم يشكل عاملا مهما في التنمية الاقتصادية لساكنة هذه المدن.


الكلمات المفتاحية : آثار, سياحة, هيئة


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