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موريتانيا: مطالب بالحفاظ على الأمن المدرسي بازويرات


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 4 ديسمبر 2016 - 10:54



موريتانيا: مطالب بالحفاظ على الأمن المدرسي بازويرات
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شُـكلت أمس في مدينة ازويرات شمالي موريتانيا، لجنة لدراسة الأسباب التي تؤدي إلى زعزعة الأمن في المحيط المدرسي، حيث من المقرر أن تجتمع اليوم لإعداد تقرير ورفعه إلى السلطات المختصة.


وجاء تشكيل هذه اللجنة، بعد مطالبة الوالي المساعد لولاية تيرس زمور جاكانا عبد الله بها، من أجل تشخيص الأسباب التي تؤدي إلى زعزعة الأمن في المحيط المدرسي ، داعيا إلى معالجة الظاهرة.


وذلك خلال ملتقى حول الأمن المدرسي، يعنى بالبحث عن السبل التي يمكن ان تحمي التلاميذ في المحيط المدرسي من الأشياء المنافية للشرع والأخلاق.


الملتقي الذي نظمته الإدارة الجهوية للتعليم في مدينة ازويرات، شهد مطالبة المشاركين فيه بالقضاء على هذه الظاهرة، وحضره ممثلون عن السلطات المدنية والعسكرية بالولاية

 


الكلمات المفتاحية : الزويرات, تلاميذ, مدارس


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