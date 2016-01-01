موريتانيا: مطالب بتطبيق اتفاق موقع بين النقابات ووزارة الصحة





طالب الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا، الحكومة بتطبيق بنود الاتفاق الموقع بينها مع النقابات، وصرف علاوة الخطر.





جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد، قال فيه إن الاتفاق الموقع مع الحكومة يقضي بتعليق الإضراب عام 2011 وليس بإنهاء، وذلك مقابل التعهد بتطبيق بنوده.





الاتحاد طالب وزير الصحة بحل مشكل الاكتتاب وإنهاء بطالة عمال الصحة، وحل ملف علاوة المداومة للفئات الأقل دخلا، والأكثر عرضة للخطر، كالممرضين، والقابلات، والفنيين االسامين.





كما طالبالاتحاد بإعادة إصلاح مدارس التمريض، وإنشاء المدرسة العليا للتمريض، التي تعهد بها الرئيس الموريتاني وكانت من المستعجلات قبل ان تختفي فجأة ، حسب البيان.



ويقضي البروتكول الموقع بين النقابات والحكومة سنة 2011 بأن تصرف الحكومة 25% من علاوة الخطر في السنة الأولي، ثم تقوم بالتدريج بصرف 25% كل سنة إلي أن تكتمل في غضون 2014 .

