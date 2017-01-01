موريتانيا: مطالب بحل مشاكل الصحة والتعليم بمقاطعة الميناء

طالب عدد من السكان بمقاطعة الميناء في العاصمة انواكشوط اليوم الثلاثاء الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتدخل من أجل حل مشاكل الصحة والتعليم والمياه التي تعاني منها المقاطعة.



وقال المواطنون خلال اجتماع مع ولد عبد العزيز بعد زيارته لعدد من المرافق التنموية بمقاطعة الميناء إن المقاطعة تعاني من جملة من المشاكل تتعلق بقطاعات الصحة والتعليم والزراعة والإسكان والعمران وتنظيم الأسواق.



وطالب المتدخلون خلال الاجتماع بتحسين التغطية الصحية في بعض مراكز مقاطعة الميناء وتهيئتها لاستقبال المرضى في أي وقت، "خصوصا خارج أوقات الدوام الرسمي"، وتوسيع التغطية الكهربائية، وشبكة المياه وإنشاء شبكة للصرف الصحي.

وشملت المطالب التي تقدم بها السكان فتح مدارس ابتدائية وثانوية جديدة بالميناء، "للحد من الاكتظاظ الذي تعاني منه الفصول في بعض مدارس وثانويات المقاطعة".