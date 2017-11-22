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موريتانيا: مطالب بوضع استيراتيجية لإنقاذ الثروة الحيوانية


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 23 نونبر 2017 - 09:49



موريتانيا: مطالب بوضع استيراتيجية لإنقاذ الثروة الحيوانية
 
دعت رابطة التطوير والتنويع الزراعي الحكومة الموريتانية، إلى وضع استراتيجية واضحة المعالم، تنقذ الثروة الحيوانية وتحصنها من ضربات الجفاف التي تعانيها كل بضع سنوات.

وقال بيان صادر عن الرابطة اليوم الخميس إن "الحكومة فشلت في وضع استيراتيجية دائمة لمواجهة الجفاف محذرة من أن تفقد البلاد هذا العام، مابين ربع ونصف ثروتها الحيوانية".

وأضاف البيان أن "الخطط الحكومية تتجاهل نشر ثقافة زراعة الأعلاف الخضراء، وتقتصر على سياسات ردود الأفعال، وهو ما أدى إلى استمرار وضعية غريبة، تعتمد فيها حيواناتنا على الأمطار بشكل كامل".

ودعت  الرابطة الحكومة إلى وضع خطة عاجلة، تدعم نشر ثقافة زراعة الأعلاف الخضراء، في المناطق التي تمتلك مؤهلات زراعية، وذلك لإنقاذ الثروة الحيوانية من التهديد الدائم لموجات الجفاف المتتالية لها.

و أشارت إلى أن الخطط الاستعجالية، أثبتت قصورها عن مواجهة آثار الجفاف المدمرة، خاصة أن الإستفادة، منها يذهب جلها إلى "لوبيات الفساد، ومصنعي الأعلاف الرديئة".

وطالب البيان بوضع خطة مدروسة علميا، لتطوير القدرات الوراثية للحيوانات المحلية، وهو ما سيؤدي
إلى رفع مردوديتها بشكل كبير، معتبرا أن ما قامت به الحكومة حتى الان، في مجال التهجين، يعتريه الكثير من النواقص 


الكلمات المفتاحية : الأعلاف, الثروة, الجفاف, الحيوانات
 
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