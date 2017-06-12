موريتانيا: مطالب دولية بمنع عمالة الأطفال



طالب ممثل المكتب الدولي للشغل فى موريتانيا فدركو باروكاتا، السلطات الموريتانية بالعمل على تطبيق ومتابعة القوانين والاتفاقية الدولية المتعلقة بمناهضة عمل الأطفال.



وثمن فدركو تخليد موريتانيا اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال، وضع القوانين و المراسيم التي تحارب هذه الظاهرة وتحث على إلزامية تعليم الأطفال.



وبدوره أوضح الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة أحمد ولد محمد محمود ولد الديه أن عمل الأطفال بات يشكل تحديا عالميا، مؤكدا أن الحكومة وضعت خطة متكاملة لمحاربة العمل عمل الأطفال على كافة الأصعدة.



وأشار ولد محمد محمود إلى أن موريتانيا أدركت خطورة هذه الظاهرة من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات للقضاء عليها على المستوين القانوني، و المؤسسي، وفق تعبيره.



وبين أن موريتانيا اعتمدت استراتيجية وطنية لحماية الطفل توجت 2014 بإعداد خطة وطنية للقضاء على عمل الأطفال للفترة مابين 2015- 2020 بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل والشركاء في التنمية، مكنت من وضع إطار مندمج وفعال لمحاربة عمل الأطفال.



وكانت موريتانيا قد صادقت في 2001 على اتفاقية الدولية رقم 138 المتعلقة بالسن الدنيا للتشغيل، والاتفاقية 182 المحددة للإشكال الضارة لعمل الأطفال.



كما صادقت على الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل ولبرتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بإقحام الأطفال في النزاعات المسلحة وبيعهم واستخدامهم.



وتواجه السلطات رغم مصادقتها على القوانين التي تجرم عمالة الأطفال الحد من الظاهرة، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى أنها تبلغ 13 فى المائة، لكن بعض المصادر تؤكد أن النسبة الحقيقية تفوق هذا الرقم الرسمي.

