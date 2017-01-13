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موريتانيا: مظاهرات بالعاصمة تطالب بإعدام المسيء


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 13 يناير 2017 - 18:00



موريتانيا: مظاهرات بالعاصمة تطالب بإعدام المسيء
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خرجت اليوم الجمعية مظاهرة في ساحة ابن عباس، وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط، للمطالبة تطالب بالحكم بالإعدام على المسيء، الذي سبق أن دانته المحكمة الجنائية بتهمة الزندقة.

وكانت المحكمة العليا  قد حددت يوم الثلاثاء 31 يناير 2017، موعد جلسة النطق بالحكم النهائي في قضية المسيء للجناب النبوي الشريف، والتي تحظى باهتمام واسع في الشارع الموريتاني.
 
وطالبت المظاهرة التي قادها علماء وأئمة ومشايخ الجهات القضائية بتطبيق الشريعة الإسلامية والقانون في المسيء، وهما اللذان ينصان على إعدام المسيء للجناب النبوي الشريف.
 
وكان علماء موريتانيون قد أفتوا بأن ساب النبي صلى الله عليه وسلم "لا يستتاب"، وينفذ فيه حكم الإعدام "على الفور"، وفق تعبير أحد هؤلاء العلماء.
 
وتتواصل في العاصمة الموريتانية نواكشوط مظاهرات أسبوعية للمطالبة بتطبيق حكم الإعدام في المسيء، بدأت شهر نوفمبر من العام الماضي، ووصلت ذروتها إبان عرض الملف على المحكمة العليا.


الكلمات المفتاحية : المسيء, النبي صلى الله عليه وسلم, مظاهرات


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